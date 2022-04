Charles L'HOSTIS

25 ans



Profil professionnel polyvalent:

- économie et gestion

- anglais et espagnol couramment

- formation en commerce international

- intérêt et compétences pour approche durable du développement

- adaptable

- mobilité internationale

- bon esprit de synthèse



Intérêt particulier pour les secteurs publics et associatifs

Première expérience en collectivité sur la première phase d'un agenda 21 : diagnostic partagé, entretien, synthèse, et approche stratégique.



Mes compétences :

Adaptabilité

Collectivités Territoriales

Développement durable

Écologie

Gestion de projet

Gestion de projet international

International

Polyvalence

Projet international