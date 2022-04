Charles LALAHY

Je suis actuellement en alternance à l'IAE d'Aix-en-Provence en Master management général afin de compléter mon diplôme d'Ingénieur en Informatique et Gestion de Projets.



Je réalise cette alternance en partenariat avec IBM où j'occupe le poste de chef de projets junior dans le centre avant-vente de La Gaude.



Suite à cela je souhaite continuer dans le domaine du conseil sur les Systèmes d'Information.



Dynamique, souriant, ouvert aux autres et bénéficiant de qualités de communication, d’écoute et relationnelles, je ne crains pas les responsabilités et apprécie le travail en équipe. Je bénéficie grâce à mon parcours de bases solides en suivi de projet. Mes différentes missions lors de mes stages m’ont appris la façon d’organiser un projet, travailler et discuter avec les différents intervenants, gérer des équipes, m’adapter à différentes situations, et organiser la communication autours d’un projet.