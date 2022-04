Charles LE BRUN

• Créateur et directeur d'un centre d'appels en émission d'appels au Maroc avec 5 années d'expérience.



• Créateur et directeur commercial d'une SSII avec 6 années d'expérience.



• Commercial France / Export et USA pendant plusieurs années.



Disponible géographiquement.



Compétences :



• Entrepreneur : Création de 2 sociétés dont une au Maroc.

• Direction : Management, Gestion , recrutement.

• Commercial : Positionnement offre / Marketing, conception, prospection, animation.

• Gestion de projet : opérationnel et fonctionnel.

• Relation client : Mesure de la Qualité de Services

• International : Expériences à l'étranger - Anglais courant + Espagnol.

• Informatique : Réseaux MS, Suite Office, CS3, dreamweaver, wordpress, gestion de production / gestion commerciale.



