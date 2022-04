Charles LEPROUX

Mes différents postes m'ont permis de travailler en étroite collaboration avec différents services (bureau d’étude, achat, qualité, service après-vente) dans le cadre de mises aux points, validation ou d'expertises de matériel. Polyvalent et autonome, je me suis rapidement adapté aux différents produits et protocoles tout en les faisant évoluer quand c’était nécessaire. J’ai développé de bonnes aptitudes relationnelles mais aussi une conscience aiguë de l’importance du travail en équipe, renforcé par une formation pratique en communication (GO-SYSTEM® International).