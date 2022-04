Charles LOIC

Mon parcours commence a seize ans en menuiserie a 7km de chez moi puis completé ma formation par la menuiserie aluminium.J ai fait ensuite mon service militaire dans la marine a 19 ans en nouvelle caledonie.Pour etre plus sure de moi dans le metier et m'ouvrir de nouveau horizon je suis entré chez les compagnons du devoir du tour de france ou j'ai travaillé pendant 7 ans tout en me formant,dans 12 entreprises de differente taille et passe par diferente ville:BREST.STASBOURG.BORDEAUX.SALICES DE BEARNS.BEAUCAIRE.NANTES. GAP. YORK (angleterre).MARSEILLE.PARIS.



Mes compétences :

Architecture

Aviation

Bois

Construction

matériaux

Matériaux de construction

Nature

Navigation

Sport