Charles MAHAUT

Au cours de mes 5 années chez KPMG, j’ai participé à diverses missions d’audit légal et contractuel pour des clients tels que Veolia Eau (traitement, assainissement et distribution de l’eau potable), Brink’s France (acteur majeur de la sécurité privée) et Fondation du Patrimoine (organisme de défense et de valorisation du patrimoine non protégé).



Depuis 2 ans, je me suis rapproché du secteur de la Santé. Aujourd’hui, je partage la supervision de l’audit des groupes DomusVi Dolcéa (1er groupe d’accueil et de services pour personnes âgées en France issu du rapprochement des groupes DomusVi et Dolcéa) et Générale de Santé (leader européen des cliniques privées).



Dans le cadre de ces mandats, j’ai eu l’occasion de participer à l’audit des comptes (sociaux et consolidés), à l’analyse du contrôle interne et à l’adoption du référentiel IFRS par le groupe DomusVi Dolcéa.



La diversité de ce portefeuille m’a permis d’approcher des secteurs d’activités variés et des entreprises évoluant dans un environnement règlementaire fort.