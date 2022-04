Charles MALKOUN

Directeur Commercial depuis 2010 du Groupe UBIQUE, spécialisé dans les solutions globales de gestion et d'encaissement dédiées aux métiers de la Restauration (rapide, traditionnelle, collective).



Éditeur et intégrateur de systèmes d’information pour le secteur « food & beverage », le groupe UBIQUE propose des solutions uniques de gestion sur le marché de la restauration Multi-sites, du type réseau de franchises.



Depuis plus de 20 ans, UBIQUE c'est le conseil de solutions globales clé en main, l'accompagnement, et l'assistance de plus de 100 grandes enseignes et plus de 3000 sites de la restauration au quotidien.



Une Implantation dans toute la France (Paris, Lyon, Marseille, Toulouse…) et au Benelux



Le Groupe UBIQUE est un Groupe innovant (OSEO), lauréat du concours PM’UP qui récompense les entreprises innovantes.



Quelques enseignes clientes : QUICK, CLASS'CROUTE, MEDIANCE-COMPASS GROUPE, MEZZO DI PASTA, BERT'S, LA BOITE A PIZZA, SODEXO,FLEURY MICHON, BELAMBRA, PIERRE ET VACANCES, GROUPE BERTRAND, AU BUREAU, GROUPE IN'BEV(N°1 mondial des Brasseurs)....



Mes compétences :

Vente

Marketing

Développement commercial

Management

Business development

Informatique