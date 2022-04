Développeur web possédant 4 ans d'expérience, reconnu comme étant une personne d’équipe, organisée, efficace et professionnelle.

Mes expériences sont axées dans la gestion de sites web vitrines et e-commerce, la mise en place de promotions et la création

graphique dans les domaines de la vente en ligne et sites vitrines.



Mes compétences :

CSS 3

HTML 5