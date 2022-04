Charles MEDE

Bonjour Monsieur le Directeur

Nous sommes une société denonmé IVAMS SARL

Ivoire Avitaillement Maritime et Services

Nous sommes dans le commerce Général a l import export en cote d'ivoire.

Nous sommes en contact avec 3 groupes d'orpailleurs, qui possède dejà 6 KG de l or en poudre 23.+carrats

Nous sommes à la recherche de bon partenaire pour transité la marchandise a la fonderie de votre choix.

NB: LA societe ivams s'en charge de tous les depenses jusqu'a l'arrivé de la marchandise a la fonderie.

vous ne donnerez aucun sous comme avance.

Nous voulons signer un contrat avec des bonnes fonderies ,qui pourra respectez leur contrat.

Veillez nous contactez pour plus d'infos

Mr.MEDEWANOU CHARLES

tél:+225 23 45 11 39

Mob:+225 55 05 02 99