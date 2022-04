Charles MEYER

Bonjour et merci de l'attention que vous portez à mon profil.



D'une personnalité impliquée et minutieuse, je me considère comme orienté business. D'un tempérament curieux, je me passionne pour l'innovation, la transformation, la gestion de projet et les nouvelles technologies.



J'ai acquis une expérience dans le domaine de la gestion de projet, du développement commercial, de la vente,du conseil en communication et du management de l'innovation.



Mes principaux atouts sont mon profil entrepreneurial, international et innovant, ma connaissance du monde du conseil et ma bonne humeur.



Mes compétences :

Business English

Business development

Entreprenariat

Innovation Management

Public speaking

Management Consulting

Pack Office + MS Project & Access

Gestion de Projet

PRINCE 2 (Certification Officielle)