Charles MONET

Bonjour, fort de 11 ans d’expérience dans la banque (réseau ou centre d'appel) ainsi que de 3 ans en recouvrement et contentieux, je suis désormais adjoint au directeur d'agence de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de NOUVEAU ROUBAIX. Mon adaptabilité, ma curiosité, mon professionnalisme et mon engagement m'ont permis de gravir les échelons et de réussir avec brio la mission qui m'est désormais confiée. Mon engagement sportif (Tourcoing Lille Métropole Volley Ball) et associatif (Téléthon, aumônerie des prisons) me permettent un épanouissement, un équilibre personnel et une ouverture d'esprit.

Je vous remercie de votre visite et vous souhaite une bonne journée.

Bien à vous,

Charles.