Charlotte CHRISTAIN

Ingénieur chimiste de formation et en poste au sein de la société PPG dans le laboratoire développement électrodéposition pour le domaine de l'automobile. Responsable de l equipe Developpemennt.Support technique pour l'industrialisation des nouvelles formules.

Développement de nouveaux produits et amélioration des formules actuelles.

Dynamique,bon relationnel, ouverture d'esprit,organisée pro-active pour le changement et l'amélioration continue

Anglais et allemand courant



Mes compétences :

Recherche et Développement

Chimie

Gestion de projet

Coatings

Qualité-BPI

E-COAT

Team management