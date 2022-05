Charlotte FRADET

Responsable communication, je décide du plan de communication de l'année suivant le budget alloué.

Je suis en charge des achats d'espaces (print et web) et de salons, de la gestion du site web et des réseaux sociaux et de la rédaction des outils de communication (plaquettes, communiqués de presse, etc.). Je rédige les communiqués de presse et réponds aux demandes d'interviews des journalistes, j'interviens lors des conférences organisées par les salons de l'enseignement supérieur (salon Le Monde, l’Étudiant, Studyrama, etc.)

Je dirige les campagnes d'achat de mots-clés sur Google Adwords et je veille à la e-réputation de la marque ECRICOME sur le web.

J'anime la page facebook ECRICOME et développe de nombreuses campagnes sur cet outil ainsi que sur le compte twitter d'ECRICOME.



Passionnée d'arts, je pratique le dessin et l'écriture.



Mes compétences :

Art