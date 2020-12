Charlotte GAHMIA

Bonjour !



Je suis une graphiste-illustratrice diplômée de l'école Brassart à Tours et je recherche actuellement du travail en CDI ou freelance !

Je suis une personne créative, réactive et qui travaille toujours dans la bonne humeur !



Voici un lien pour consulter directement mon pressbook et mes dernières créations :

https://www.behance.net/CharlotteGahmia



Mes clients : SpeakyPlanet, ChouetteBox, la SNCF, Jeugeek, Womanmom, Almost game studio, Multimalin, Place de la médiation, Biomede, Velobatterie et quelques particuliers.



Si vous souhaiter discuter avec moi, me confier une mission, me rencontrer...n'hésitez-pas à me contacter ! :)



Mes compétences :

Adobe Flash

Adobe Illustrator CS5

Adobe Photoshop CS5

Adobe InDesign CS5

Character design

Illustration

Storyboard