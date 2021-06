Charlotte PUTÉGNAT

Je suis titulaire d’un diplôme d’ingénieur Agroalimentaire spécialisation Management de la Qualité et des Risques Industriels depuis Septembre 2008.

Lors de mes trois années d’étude à AgroParisTech Massy, j’ai effectué deux stages dans des départements qualité.



Ma première expérience au sein du groupe NutriXo en tant qu'Assistante Législation Alimentaire a été l’occasion d’appréhender le rôle et la place de la qualité au sein d’une entreprise. Durant les quatre mois qu’ont duré ce stage, j’ai été en charge du suivi des cahiers des charges fournisseurs et sous-traitants (environ 800 dossiers), de la mise à jour de la nouvelle base de données traçabilité du groupe, d’assurer le lien entre les usines et les fournisseurs durant les audits en cas de question particulière, de valider des étiquetages et de créer les fiches étiquetages correspondantes, de participer à la création d’un questionnaire mycotoxine.



Mon second stage s’est déroulé au sein du département Qualité du groupe Lu. J’y ai intégré le groupe Management de la Qualité Produits Finis. Ma mission principale a consisté en l’étude du besoin d’une période de quarantaine et/ou stabilisation pour les produits finis. A la fin de cette étude, j'ai élaboré un outil d’aide à la décision quant à cette période et aux conditions dans lesquelles elle doit se dérouler.

J’ai également été support dans le déroulement du plan canicule notamment en organisant des audits canicule dans certaines usines. J’ai par ailleurs été chargée de la mise à jour de toutes les spécifications produits finis et de leur reprise dans la base de données liant la Qualité et la R&D. A la suite de ce stage, j’ai effectué un CDD de 5 mois afin d’aider les coordinatrices qualité dans l’utilisation d’un nouvel outil de gestion des réclamations. J’ai ainsi mis en place différents outils d’exploitation de données concernant ces réclamations notamment via la création de macros sous Visual Basic.



Durant mon année passée au sein du département qualité du groupe Frial, j’ai participé à la mise en place d’une base de données mettant en commun les informations sur les matières premières, les produits finis et les recettes. Dans une optique d’amélioration de la gestion d’informations et d’optimisation de la traçabilité, j’ai géré en mode projet l’installation de ce logiciel pour la partie qualité. De l’implémentation des données à son utilisation au quotidien j’ai créé des outils permettant son exploitation et assuré la formation des futurs utilisateurs. En lien avec la R&D, nous avons aussi commencé l’intégration du module d’anglais à ce logiciel en traduisant notamment les libellés des ingrédients afin d’automatiser la création des fiches techniques matières premières et produits finis.



En parallèle à cette mission, j’ai été responsable de la gestion de cahier des charges et de la validation d’étiquetages pour des plats cuisinés surgelés à marque distributeur. En relation constante avec les clients notamment via TraceOne ou leurs prestataires de service tels que Silliker en externe et avec les services commerciaux, marketing et achats en interne, j’ai rédigé des dossiers qualité dans le respect des cahiers des charges clients et de la règlementation. Dans le cadre de cette mission, j’ai travaillé avec mes collègues, les services R&D, marketing, logistique et commercial à la mise en conformité les étiquetages et les cahiers des charges suite à l'adoption du règlement 1334/2008.





Je suis organisée et je n'hésite pas à m'investir dans les tâches qui me sont confiées. D'une nature communicative, j'apprécie particulièrement le travail en équipe. Durant ma scolarité, j’ai participé à plusieurs projets importants nécessitant une forte implication et une gestion des impératifs liés à tout projet.



Mes compétences :

Audits

Base de données

CAN

Création

Création d'outils

Gestion de base de données

Gestion de Données

Gestion de projet

Réalisation

Rédaction

Synthèse

Validation