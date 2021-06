Chef Formateur Carmine MIRRA

Restaurant manager, formateur et consultant culinaire free lance, professionnel de la restauration ITALIENNE offre ses services:



- Conseils et stratégies de gestion activités journalières et financiers

- Nouvelle carte et plats de jour créatif et moderne

- Fiches techniques et food cost

- Formation en cuisine

- Guide aux achats et fournisseurs

- Recrutement du personnel

- Accompagnement aux nouvelles ouvertures

- Intervention sur mesure restaurants en difficulté ou que désirent optimiser leur résultat





A L'ECOUTE DE PROPOSITIONS:



- Directeur/ Manager de restaurant

- Missions longue/court terme consultances & formations



Mes compétences :

Technique de cuisson et conservation

H.A.C.C.P.

Formateur en cuisine italienne

Gestion restaurant

Connaissence des meilleurs fornisseurs et produits