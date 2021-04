Chekir SAHLI

Plus de 12 ans d’expérience dans le développement des logiciels dans divers domaines et environnements.

Spécialisé notamment dans le développement avec les outils Microsoft (Visual Studio, SQL Server, SSRS, C#, ASP.NET, MVC4, IIS, C++, API Windows, WMI).



Depuis 2011 je suis team Leader d'une équipe InterAct ES (http://www.interact-software.com/ et puis http://www.serden.com/eplusadvanced.html) Solution de mesure de la satisfaction des end-user du fonctionnement de leur postes de travail sur un IT-parc



J'ai aussi participé à la conception et le développement de plusieurs Add-on’s (C#, C++) sur la solution InterAct Es Permettant de suivre l'activité d'impression sur l’IT-Parc, la sollicitation des réseaux, les performances des clients de messageries et les états de sécurités sur les poste de travail par rapport à la norme ISO 27001



J’ai analysé les données récoltées sur l’IT-parc via des rapports Crystal reports, Rapports SSRS, Cube OLAP, et Portail Web ASP.NET MVC4/HighCharts par rapport à des SLA Clients



La solution InterAct ES est installée chez des grands comptes en Europe (BNPP, pôle Emploi, ADP, BNL, DAIMLER...) et je faisais partie d'une équipe en charge de répondre aux demandes de développements spécifiques et de support de ces clients.





Auparavant j'ai été consultant Chez Eurogiciel et Evatys sur des projets Dans les environnements .NET pour de grands Clients En Europe



Mes compétences :

JavaScript

SQL

C++

C#

Gestion de projet

Oracle

JQuery

Ubuntu

Administration système

ASP.NET MVC

Virtualisation

Subversion

ASP.NET

Microsoft Windows Server

Shell

VMware

Microsoft SQL Server

Crystal Report

PL/SQL

QlickView