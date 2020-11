Chloé CHANSON

Je suis étudiante en seconde année à l'IUT informatique de Clermont-Ferrand et je suis passionnée par les nouvelles technologies !

J'aime relier l'art, le design, la photographie afin de créer des projets originaux, et raffinés. Je postule à votre formation, car il me permettrait de réaliser mes objectifs professionnels, mais également de développer mes compétences en matière de design.



Mes compétences :

C Programming Language

Cascading Style Sheets

HTML

LibreOffice

Microsoft C-SHARP

Microsoft Excel

Microsoft Word

Object Oriented Analysis/Design

OpenOffice

Oracle PL/SQL

Oracle Pro-C

SQL