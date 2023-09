Chloé DUPORT-BAPPEL

Actuellement en poste de formatrice pour la marque La Roche Posay (groupe L'Oréal) distribuée en pharmacie, ma mission est de coacher des pharmaciens 4 fois dans l'année. Poste de terrain, avec plus de 150 clients dans mon portefeuille.

Régulièrement formée, je suis à même de débattre et de défendre des stratégies (commerciale et marketing) devant une assemblée de professionnels de la peau.

De nature très curieuse, je participe également à tous les forum dermato, esthétique-cosmétique, santé et bien-être afin de profiter d'un maximum de conférences toutes les plus intéressante les unes que les autres.

J'aime la création, l'innovation, les challenges personnels, la communication... D'une nature très dynamique et spontannée, je sais surprendre et captiver.

Grâce à une formation de BTS esthétique-cosmétique, j'ai appris le sens du commerce, du management et de la formation.



Mes compétences :

Beauté

Commerciale

Cosmétique

Formatrice

Luxe

Manager

Parfumerie

Pharmacie