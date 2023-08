Chloé MEHENNI

Après un cursus en biologie (DUT, licence, Master 1), je me suis orientée vers un Master 2 professionnel pluridisciplinaire, au cours duquel j'ai acquis des notions dans de nombreux domaines, notamment en Qualité/Règlementation des produits cosmétiques, en Marketing et en Analyse Sensorielle.

Après un stage de fin d'études dans une société réalisant des tests consommateurs pour de grandes marques de produits cosmétiques, je travaille actuellement à l'Institut d'Expertise Clinique, en tant que compilatrice de données des études de Sécurité. Etant passionnée par les produits cosmétiques, je m'épanouie de jour en jour dans mon travail et suis pleinement satisfaite d'avoir trouvé ma voie.