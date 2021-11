Chloé MOLUÇON

Du développement durable au développement personnel ou lart de prendre soin de la vie sous toutes ses formes !



Après plusieurs années à travailler dans le domaine du développement durable, jai ressenti le besoin de me tourner vers le développement personnel. Pourquoi ? Car jai compris que lun des meilleurs moyens de prendre soin de lenvironnement, des autres, de bâtir le monde de demain, cest de commencer par prendre soin de soi.



Le métier de coach sest présenté à moi comme une évidence, et aujourdhui jaccompagne les personnes qui ont la sensation de sêtre oubliées, qui sont à la recherche de sens, qui sont fatiguées et qui ont besoin de faire une pause. Je les aide à se reconnecter à leurs besoins, à identifier leurs valeurs profondes, à lâcher le mental, à accueillir leurs peurs et à passer à laction en faisant des choix justes pour eux.



Je propose des accompagnements à distance (zoom ou skype) et en présentiel sur Barjac (dans le Gard). Je suis installée à La Maison Couleurs, espace de coworking dédié à laccompagnement et à la thérapie. Lieu que jai cocréé avec Anaïs Merle, art-thérapeute, car la connexion à lautre est une de mes valeurs et que je souhaitais travailler entourée dune équipe.