Chloé Sanchez compose, bruit-colle toutes sortes d'objets sonores pour la scène, la radio et le documentaire. Elle inscrit son travail dans la recherche d'une rencontre entre notre monde intime propre à chacun et notre potentiel universel et inattendu.



Utilisant des sonorités du réel, tels que le field recording, ou le témoignage documentaire, elle joue également avec des objets du quotidien ou matière et de sa voix qu'elle enregistre, transforme.



Son parcours sonore et radiophonique débute en Inde à Auroville (cité internationales près de Pondichéry) en 2008. Productrice et réalisatrice pour AurovilleRadio, elle a également participé à plusieurs projets d’installations sonores et design sonore pour la danse et créé des ateliers de création sonore pour enfants et adultes. Depuis septembre 2011 elle revenue s’installer sur Paris ou elle produit et réalise des émissions pour France Culture, France Inter, Arte Radio et anime une émission de création sonore (Récréation Sonore) ainsi que La Radio Cousue Main (Performance labo-radiophonique collective en direct une fois par mois) sur Radio Campus Paris. Depuis septembre 2013 elle a rejoint la classe de composition électroacoustique de Christine Groult au Conservatoire Expérimental de Pantin.



Mes compétences :

Production de contenus radio

Réalisation radio

Montage audio

Musique

Composition musicale