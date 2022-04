Alexandre ESCURE

• Solide formation universitaire en communication culturelle

• 7 années d'expérience en communications (Arts de la Scène et Arts Visuels)

• Expérience dans la production et la logistique internationale

• Excellentes habiletés rédactionnelles en français (langue maternelle).

• Anglais : niveau professionnel.

• Maitrise des univers PC/MAC, Wordpress, Mailchimp, Courrielleur, File Maker Pro, Word, Excel. Bonnes connaissances de Photoshop, Illustrator, In Design et IMovie.

• Passionné, créatif, sérieux, volontaire, autonome.



Spécialités :

Plan de Communication, Réseaux Sociaux, Internet, Histoire de l'Art, Art Contemporain, Scénographie d'expositions, Relations Presse, Relations Publics, Ateliers de sensibilisation jeunes publics à l'art contemporain.



Mes compétences :

Management

Relations Publiques développement de concepts

Relations publics

Relations Presse

Marketing

Histoire de l'art

Art

Cinéma

Photographie

Art contemporain