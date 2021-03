Chocat BENOIT

Actuellement responsable maintenance à la tête d'une équipe technique de 58 personnes, je suis en charge de la maintenance préventive et corrective de l'ensemble des installations des clients Primagaz. Je conduis le changement et met en oeuvre l'amélioration continue au sein de mon équipe en cohérence avec la stratégie de SHV Energy.



Au sein de Primagaz depuis 4 ans, je dispose d'une expérience de 8 ans dans le domaine de l'énergie et de l'efficacité énergétique.



En complément de mon activité professionnelle, j'interviens depuis 6 ans en tant que vacataire au sein du mastère spécialisé IGE au sein de l'Ecole des Mines sur le sujet de l'Efficacité énergétique.



Diplômé en 2010 du Mastère Spécialisé en Ingénierie et Gestion de l'Environnement de l'École Nationale Supérieure des Mines de Paris et en 2008 du Master Ingénierie Chimique co-habilité entre l'École Nationale Supérieure de Chimie de Paris et l'Université Pierre et Marie Curie, je suis également certifié CMPV depuis juin 2012 (habilitation à rédiger des plans de mesure et vérification de la performance énergétique dans le cas de contrat avec garantie de performance).



Mes compétences :

Efficacité énergétique

Certificats d'économies d'énergie

Environnement