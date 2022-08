Christèle POIROT

Bonjour,



Le monde de la santé et pharmaceutique me passionne... Apporter, voire anticiper, une solution avec expertise auprès du prescripteur pour le bien-être du patient.



Issue de la Visite Médicale, j’ai enrichi mon parcours par une licence de « Responsable de Développement Commercial ».



Qu’y ai-je gagné ?

- Une capacité d’analyse et de diagnostic secteur, me permettant un recul bien précieux.

- Comment optimiser la profitabilité des actions menées dans le respect de la politique du laboratoire définie et l’éthique.

- Perfectionner mes techniques de vente et ma capacité d’écoute.... favorisant inconstestablement mon Ecoute Active.

- La valorisation des produits avec pédagogie.... pour susciter l’intérêt.

- La productivité du travail en équipe via l'échange, le partage, l’organisation et la rigueur.



Pour moi, les performances sont celles qui durent.

Les réussites s’avèrent d’autant plus belles si nous les travaillons ensemble.





Mes compétences :

Pac Office : word - pptx - xls

Langue : anglais intermédiaire

Rigueur et organisation

Analyse secteur

Logiciel : Teams - IConnect - Veeva - Sales Force