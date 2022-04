Christelle CAPLOT

Résolument tournée vers le monde de l'entreprise, je propose un ensemble de prestations de services qui leur sont dédiées.



L'aventure débute par une création ou un rachat d'entreprise, opérations pour lesquelles je sécurise juridiquement et rédige les actes .



Le bail commercial doit être rédigé ou relu à cette occasion.



Ensuite, il est nécessaire de mettre en place ou de rafraîchir l'ensemble des contrats liant l'entreprise à ses différents partenaires, ainsi que les conditions générales de vente.



Lors de l'arrivée du premier salarié, la rédaction d'un contrat de travail s'impose. Il faut également organiser juridiquemement la vie du personnel (élection des représentants du personnel, démission, licenciement, etc...)



J'organise aussi le suivi de la vie de la société en rédigeant les assemblées annuelles d'approbation des comptes et toutes les modifications statutaires (augmentation de capital, déménagement, cession de parts...)



Lorsqu'un litige survient, je conseille pour tenter d'obtenir un règlement amiable du conflit, et j'assiste le cas échéant l'entreprise devant les tribunaux.



Enfin, si des difficultés apparaissent, j'apporte mon expertise pour tenter d'endiguer rapidement les problèmes et de sauvegarder l'entreprise.



En cas de dépôt de bilan, j'assiste l'entreprise devant le tribunal de commerce pour mettre en place un redressement ou une liquidation judiciaire.



Je propose systématiquement des devis gratuits pour une totale transparence tarifaire.



N'hésitez pas à m'interroger, ma réactivité est mon meilleur gage de réussite.



Mes compétences :

Droit commercial

Droit des sociétés

Droit des contrats

Conseil

Juridique

Droit du travail

Droit des affaires

Contentieux

Droit social

Droit