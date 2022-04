Christelle CARIDDI

Bonjour



Me voilà sur le marché du travail et je cherche activement un poste pour septembre/octobre 2015 dans le domaine du tourisme où je me suis spécialisée grâce à mes différentes expériences professionnelles!



j'ai acquis une très bonne connaissance des Etats-Unis - hawaii, de l'Amérique centrale et l'Asie grâce à mes divers voyages personnels et professionnels. Je serai ravie de vous transmettre mes connaissances et mon savoir-faire.



En effet, je suis à la recherche de plusieurs profils de poste que j'ai déjà occupé par la passé: responsable de recrutement/ assistante en recrutement/ responsable ou chargé de production notamment chez Cousins Travel pendant 3 ans puis une année à Eole loisirs.



Grande expérience dans l'animation et le tourisme jeunesse (18 ans), j'ai acquis des compétences grâce à mes différentes expériences professionnelles et aussi, à mes diplômes universitaires et différentes formations que j'ai effectué.



Je suis spécialisée sur plusieurs destinations: USA et Hawai, Amérique centrale (mexique, costa rica, panama) et l'asie (inde,sri lanka,birmanie,laos,vietnam, thailande,malaisie,indonésie,népal, japon).



Dynamique, rigoureuse, réactive, je sais m'adapter rapidement dans une société et m'intégrer au sein d'une équipe afin d'être autonome et efficace au plus vite.



En espèrant que mon savoir faire retiendra toute votre attention, je reste dans l'attente de votre retour.



Bien cordialement, Mlle CARIDDI Christelle



Mes compétences :

Blogging

Government Legislation

en Administration

Sieges

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet