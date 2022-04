Sylvain STIENON

Je suis directeur d'une association loi 1901 qui a pour but l’organisation et la vente de séjours de vacances et d’activités de loisirs et de formation, principalement destinés aux enfants, adolescents et jeunes adultes, dans un objectif d’accompagnement éducatif à la citoyenneté et à toutes autres valeurs visant à l’émancipation et à la construction du futur adulte responsable et épanoui.



Mais qui constitue cette association?

Nous sommes des professionnels de l’animation depuis plus de dix ans, et nous avons créé en 2008 une association de séjours de vacances destinés aux enfants de 6 à 17 ans.

Nous créons des séjours proches des attentes réelles des familles, des CE, des collectivités. Notre principale motivation est de pouvoir proposer aux enfants des vacances reposantes, éducatives, ludiques, dans un cadre agréable; et aux familles, garantir une réelle sécurité physique et affective pour leurs enfants:

Notre réseau de professionnels encadre tous les séjours et l’encadrement est largement supérieur en nombre d’adultes par rapport à la législation.

Nous organisons les séjours en concertation avec les C.E., les collectivités et les associations de parents d’élèves.

Nous proposons peu de séjours mais nous garantissons ainsi la qualité de chacun.

Nous défendons les valeurs suivantes:

Une relation privilégiée avec les familles, pour une meilleure coéducation. Notre pédagogie est transparente: L’enfant garde son Droit de lien familial: il peut quand il le souhaite prendre contact par téléphone ou courrier avec un membre de sa famille et réciproquement. Nous développons au maximum les séjours où frères et sœurs peuvent être accueillis ensembles.

Un épanouissement personnel car chaque enfant a le droit d’avoir ses convictions, ses choix, ses envies, ses moments, son rythme, sa vision des vacances. EVASOLEIL s’engage à tenir compte de cela pour créer des séjours où l’individu est respecté en tant que tel. La collectivité ne doit pas peser sur l’enfant, mais au contraire représenter une richesse. L’enfant a aussi des devoirs, notamment envers la collectivité. Chaque enfant a un choix large d’activités, et chaque fois que cela est possible, il est à l’origine de l’idée des différents projets d’activités.

La découverte de nouveaux environnements, de nouvelles activités, est primordiale dans chaque séjour. Les activités dominantes et les lieux sont choisis pour leur richesse et non leur rendement. Les activités régionales sont prioritaires aux activités sans lien à l’environnement du séjour.

La socialisation est un ingrédient fondamental des vacances collectives. C’est par l’envie de l’enfant et la prise de conscience individuelle et progressive qu’il apprend à mieux communiquer, à trouver sa place, à respecter l’autre. La socialisation peut prendre plusieurs formes, comme le jeu ou l’activité mais ce qui nous importe le plus, c’est l’attention particulière portée à chaque enfant.

La citoyenneté, c’est en tenant compte de l’âge, la participation de l’enfant et du jeune dans les décisions de ses vacances, mais aussi lui donner le pouvoir d’enrichir le séjour de ses savoirs, savoir-faire, savoir-être.

En centre de vacances, la responsabilité et l’autonomie, car l’un ne va pas sans l’autre, c’est apprendre peu à peu à l’enfant à s’émanciper, à devenir un futur adulte responsable, autonome, respectueux de son environnement humain et matériel, conscient de ses choix, et riche de compétences lui permettant de dessiner sa vie.

Les vacances, une complémentarité avec la scolarité: C’est développer l’expérimentation, la curiosité, les connaissances liées à l’environnement, au lieu, aux rencontres. EVASOLEIL donne une place réfléchie à l’enfant durant ses vacances: il peut par exemple écrire des histoires, faire les comptes du budget jeux par exemple, mener des activités pour les autres.

Mais aussi Le respect de la laïcité, l'accueil des handicapés...



Mes compétences :

Animateur

Animation

Colonies de vacances