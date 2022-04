Christelle CARLIN

Titulaire du diplôme d'Etat de Conseillère en Economie Sociale et Familiale, je travaille depuis juin 2010 au sein de l'association Ariane FALRET en tant que Mandataire judiciaire. Ce travail est passionnant car il permet d'être en relation avec tous types d'acteurs ( Avocats, juges des tutelles, AS, etc). Il permet également de partager son travail entre actes administratifs et actions sur le terrain.



J’ai obtenu mon CNC (certificat national de compétences) en janvier 2017 auprès de l’institut de Formation de l’ISGT à Paris.



Aujourd’hui, j’anime, en plus de mon poste de mandataire, des formations auprès des partenaires pour présenter le métier, le cadre de la Loi et les différentes mesures de protection.



Mes compétences :

Action sociale

Formation