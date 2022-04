Christelle CARTIER

Diplômée d'un master de chimie fondamental et appliqué, je n'ai pas trouvé de travail dans mon domaine de la chimie.

J'ai donc effectué une formation d'un mois unix/ sql/ oracle.



J'ai ensuite été embauchée par la SSI STERIA en tant qu'analyste fonctionnel, je suis restée dans l'entreprise pendant 4 ans et demi.

Je suis actuellement embauchée par Ausy, en tant que consultant fonctionnel.









Mes compétences :

SQL

Méthodiqe et organisé

UNIX

Rédaction de spécifications

Rigueur au travail

Ecoute client

Recette et validation fonctionnelle

Support Utilisateur

Test

Reporting