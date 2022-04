Christelle CHAILLÉ

Je souhaite me mobiliser sur de nouveaux enjeux et de nouvelles activités. Mettre à votre service mon expérience, mon implication et mes compétences pour permettre de réussir ensemble de nouveaux projets, ou consolider ceux en cours.



Mes compétences :

Esprit d'analyse et de synthése

Gestion de projet

Assertivité

Qualités relationnelles et redactionnelles

Réactivité, Rigueur, Créativité, Adaptabilité

Organiser et optimiser

Fédérer autour d'objectifs

Expert applicatifs et réglementaires

Proposer et mettre en place des outils

Animer des formations, séminaires, réunions

Négocier des partenariats