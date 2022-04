Christelle CHAMPION

Associée au sein du cabinet CoheSens j'interviens au titre d'experte sur des problématiques sensibles : gestion de crise , rupture de process , risque social, médiation auprès des parties prenantes , communication et prise de parole , risque opinion .

En conseil et en partage de pratiques : ateliers opérationnels, exercice de crise , élaboration de scénario et média training .







Compétences



Spécialiste de la gestion du risque opinion ( approche innovante de la communication de crise)

Accompagnement à la prise de parole /prise de position

Veille et stratégie d'influence



Mes compétences :

Management de situations complexes , stratégies d'