Christelle CHAMPION

Ma mission auprès des entreprises, et en particulier des PME, consiste à apporter aux dirigeants et RRH des éclairages concrets en matière de bonnes pratiques RH (gestion des talents, recrutement, mobilité interne, techniques d'entretien, développement de la marque employeur, motivation, management...), à les aider à prendre du recul sur leurs processus et pratiques et à définir des plans d’actions en réponse à leurs spécificités.



Mes compétences :

GPEC

Ressources humaines

Audit