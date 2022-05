Laëtitia PINEAU

Bienvenue sur mon profil,



Professionnelle des RH (mais pas seulement !), j'ai passé 10 magnifiques années chez le leader de la GSB avant de découvrir le milieu bancaire. Me voici aujourd'hui engagée dans une nouvelle aventure professionnelle chez Mediapost, filière privée du Groupe La Poste spécialisée dans la distribution de l'imprimé publicitaire et le géomarketing.



Mes compétences en Ressources Humaines alliées à mon expérience de l’animation de terrain m’ont véritablement permis d'acquérir une double « casquette » que je mets au service des managers en les accompagnant avec pragmatisme dans la gestion quotidienne et prévisionnelle de leurs équipes.



Toujours à l'écoute du marché, c'est avec plaisir que j'échangerai avec vous si, comme moi, vous partagez une vision éthique et opérationnelle de la fonction R.H. et la conviction que l'essor économique d'une entreprise passe par le développement et la responsabilisation de ses collaborateurs.



Mes compétences :

Ressources humaines

Formation