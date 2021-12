Christelle CHAPERON

Diplômée dans les domaines de l'administratif - gestion, et de l'assistanat, notamment au milieu paramédical, je suis également formée en tant qu'Auxiliaire vétérinaire, et dans le domaine artistique.

Je suis à l'écoute d'opportunité, en : - Soins aux animaux, - Protection animale, - Visites et gardes de chats ou de chiens, - + éducation des chiots, promenades ;

et dans l'univers de la musique et de la réalisation vidéo, étant artiste vocale, auteur, composition musicale en collaboration ; scénariste, essayiste, passionnée aussi par la mise en scène, la danse.



Freelance _ Membre de l'association i.a.l. contre l’illettrisme, pour promouvoir l'écriture et la lecture.



Mes compétences :

Ecriture scénaristique

Talent de chanteuse

Talent de comédienne

Ecritures poétique et de chansons

Soins médicaux & de bien-être