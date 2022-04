Christelle CHARRIÉ

J'ai tout d'abord acquis de solides Compétences commerciales terrain auprès de grands groupes leaders sur leurs marchés respectifs tels que HILTI, COSENTINO, ZOLPAN.

Je suis actuellement en poste en contrat de professionnalisation dans un cabinet de courtage en assurance spécialisé dans le BTP. (FORMATION ORIAS niveau II)

Mes qualités relationnelles, mon profil chasseur, mes connaissances dans les divers outils informatiques ainsi que mes compétences d'organisation et d'adaptabilité peuvent apporter la valeur ajoutée que vous recherchez pour développer le portefeuille-client et le CA de votre entreprise.



Mes compétences :

Suivi commercial et administratif

Gestion de la relation client

Suivi clientèle

Connaissance clients

Assurance

Informatique

Négociation commerciale

Négociation contrats

Développement commercial