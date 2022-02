Christelle CHRISTELLE NEVEU (NEVEU)

Installateur en téléphonie depuis 2002, New-Tel-Com, a pour mission, l’installation, l’entretien et la maintenance de votre matériel. Nous offrons également un SAV performant.



Nous vous proposons les systèmes les mieux adaptés à vos besoins dans le domaine des télécommunications, en version achat / location.





Descriptif de nos Prestations :

1) Installation Téléphonique

- Mise en service de système téléphonique

- Paramétrage de logiciels, de postes …

- Entretien de votre matériel téléphonique

- Intervention d’un technicien ( sur site ou par télémaintenance )

- Réparation ou remplacement de matériel

- démarches liées à la création de lignes





2) Installation de câblage informatique, téléphonique

- câblage banalisé RJ45 type catégorie 5e, 6e

- Pose de baie de brassage

- Câblage téléphonique



3) Etude Opérateur (fixe et flotte mobile …….orange, SFR, Bouygues )

En collaboration avec des partenaires tels que Agicom (Futur Telecom), Orange …

New-Tel-Com vous offre un panel de services pour répondre à vos besoins.

Avec New-Tel-Com vous ne verrez plus vos factures de la même façon ...



