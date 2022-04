Christelle CHRISTELLE ROUSSELLE (ROUSSELLE)

Traductrice expérimentée et professionnelle, j'adapte et optimise vos sites internet, blogs et contenus web au marché français, à partir de vos textes originaux en anglais, néerlandais ou allemand.



Mes compétences :

Traduction en français dans un style fluide et naturel

Localisation de vos contenus pour les adapter à la culture française

Optimisation SEO avec recherche de mots-clés et leur intégration dans vos contenus marketing