Christelle CHRISTEN LEYVAL

Depuis mon enfance j'aborde avec passion mes occupations :

10 ans de conservatoire de musique au piano; de nombreux sports en compétition; l'étude du russe au lycée jusqu'en immersion totale dès l'âge de 18ans.

Toutes ces expériences m'ont permis d'apprendre à m'adapter facilement, à créer du réseau et être à l'écoute de mon environnement...et surtout ne jamais se décourager face à la difficulté.



J'ai choisi de démarrer ma carrière en réalisant mon rêve: partir travailler à Moscou.

A mon retour en 2008, je suis entrée chez Leroy Merlin, comme chef de secteur.

Pour 2017, j'entame une nouvelle aventure chez ZODIO en tant que Chef de Produit.



Ce qui me caractérise le plus c'est le dynamisme, la créativité, et le goût pour l'aventure.

Je suis passionnée de décoration, de sport et des tendances "social media",

Je pratique le trail depuis deux ans,

Je me fais un beau voyage par an en mode sac à dos.

Je crois beaucoup aux vertues de l'optimisme dans le management.

J'aime libérer les énergies, faire prendre conscience et faire monter en compétence.

J'aime transmettre et fédérer la somme des individualités, pour aider chacun à s'accomplir.



Mes compétences :

management collaboratif

gestion et organisation des flux logistiques

gestion de centre de profit

management de la vente

retail

management operationel

negociation achats