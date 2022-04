Christelle CHRISTIN

Dynamique, persévérante, ambitieuse, communicante, commerçante



Mon objectif : optimiser vos chiffres d'affaires tout en fédérant vos équipes.



De formation commerciale, je bénéficie d'une expérience de plus de 10 ans dans une fonction managériale dans le secteur du commerce PAP et accessoires.

Passionnée, je suis actuellement en recherche d'un poste d'encadrement et d'animations dans le domaine commercial.

Animée par le goût de la performance je sais mobiliser des équipes et leurs insuffler mon énergie.

Commerçante, je contribue à rendre l'expérience de nos clients unique.



J'ai eu en charge divers réseaux en succursale ou en en affiliation développant l'activité commerciale en consolidant l'image de marque et en garantissant une rentabilité conforme aux objectifs budgétaires.

Je définis et assure la mise en place du plan stratégique pour l'ensemble des réseaux. J'analyse les ventes et les indicateurs de performances, je mets en place des plans d'actions à la fois à court et moyen terme pour atteindre les objectifs fixés.

Je m'assure de la qualité du service clients. Afin d'optimiser les ventes, je travaille quotidiennement en étroite collaboration avec les divers services. Je prépare les budgets annuels en m'appuyant sur la collaboration du directeur financier et opérationnel.



De nature dynamique, je suis motivée et je désire partager avec vous.

Votre enseigne se développe, n'hésitez pas à me contacter si vous désirez échanger et approfondir mon profil.



BURTON of London

Depuis le 03.01.2011 03.02.2016

Directrice régionale Rhône Alpes



A la recherche de manager sur différents sites



SINEQUANONE

Depuis le 01 09 08

Directrice régionale Rhône Alpes/PACA



GROUPE BCBG Alain MANOUKIAN

DEPUIS LE 01 11 2006

Directrice régionale Rhône nord (26 boutiques : 2 régions)

gestion succursales, affiliés et corner.



GROUPE A.T.D :



02.01.2005 au 30.10.2006

Directrice régionale au sein d'une holding familiale propriétaire de 15 magasins.

10 Pantashop 4 Cache-cache 1 Rondissimo.

Collaboratrice directe du chef d'entreprise, je participe aux choix stratégiques et actions de développement des sociétés du groupe. J'anime une équipe de 50 personnes qui contribue à l'évolution de notre chiffre d'affaires

Mon objectif est d'optimiser les organisations et les résultats commerciaux de chaque magasin :



* Manager des responsables de magasin (recrutement, formation terrain, supervision, animation et communication).

* Elaborer et analyser les tableaux de bord de suivi du chiffre d'affaires et de la rentabilité de chaque magasin (analyse quantitative et qualitative), ainsi que les divers indicateurs de gestion- détermination des opérations de soutien ou des mesures correctives nécessaires.

* Analyser l'espace de vente de chaque magasin, conseiller, valider la bonne mise en place du merchandising, ainsi que le respect du concept de l'enseigne.





JACQUELINE RIU

2002-2004 DIRECTRICE FORMATRICE au sein d'une succursale Grenobloise : +30% de progression

* communiquer les outils d'aide à la décision

* guider sur les méthodes d'organisation

* facilité la répartition des tâches

* aimer et faire aimer son métier

* développer les outils et analyser en termes de CA et d'image

* animer le groupe lors des réunions régionales





JACQUELINE RIU

1999-2002 DIRECTRICE DE BOUTIQUE au sein d'une franchise : +20% de progression

* être garant des résultats du point de vente

* décider des priorités, définir des objectifs

* mesurer l'impact des décisions prises

* suivre et analyser les performances collectives et individuelles

* merchandising

* coaching



SUPER U

Manager de caisse : Organiser une équipe - orienter l'activité - décider à qui déléguer et comment - administratif et gestion.





CREDIT-AGRICOLE

Conseillère commerciale au sein d'une agence Grenobloise : Vente - accueil- disponibilité - écoute - analyse.



Mes compétences :

Vente

Management

Merchandising

Communication

Marketing

Luxe

Organisation