Christelle COEFFE GAILDRY

Face à un environnement changeant, rapide et imprévisible, créant des interruptions ou des ruptures d’activité, la fonction « Ressource Humaine » est de plus en plus sollicitée à contribuer à la performance de l’entreprise.

En effet, le marché est de plus en plus exigent et les attentes des entreprises, en termes de compétences mais aussi d’aptitude, d’autonomie, d’adaptabilité et d’intégration sont en constantes évolution. Aujourd’hui, on nous demande de toujours faire PLUS…PLUS VITE mais AVEC MOINS...

La gestion des performances est au cœur des préoccupations des chefs d’entreprises mais également des salariés.

C’est pourquoi Capevol accompagne les Hommes et les Entreprises dans cette gestion des performances et remet l’humain au centre de ses préoccupations.



Mes compétences :

Bilan de compétences

Coaching

Développement personnel

Gestion de carrières

Recrutement

Formation

Conseil en organisation

Communication

Vente et démarche commerciale

Management

Organisation de séminaires