Christelle COHEN

Psychomotricienne depuis 20 ans, ayant travaillé dans divers domaines: Handicap, Petite Enfance et maintenant Personnes Agées , j'ajoute une nouvelle dimension à ma pratique clinique: la transmission. Compétence que j'ai validé par le Master en Développement des compétences en formation d'Adultes (délivré par Paris Ouest-Nanterre). J'ai choisi le parcours FIAP, qui me permet d'animer des groupes d'analyse de la pratique, dont j'avais l'expérience en tant que participante.

Je propose en outre des formations "à la carte" ou sur demande depuis maintenant 3 ans.

Sensible à l'accompagnement des personnes "vulnérables", c'est mon domaine de prédilection.



Mes compétences :

Risques psychosociaux

Soins du corps

Pédagogie

Analyser écouter réfléchir agir

Prise de parole