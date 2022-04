Christelle COLBUS

Responsable Marketing:

- Etre garant de la politique commerciale et marketing nationale et l'adapter en local.

- Développer et monter des campagnes événementielles en magasin (soirée événementielles, défilé de mode, exposition artistique Galeries des Galeries, animations diverses avec partenaires...)

- Fidélisation client via des actions marketings ciblés (challenge carte fid, offres nouveaux clients...)

- Négociation contrat de partenariat avec divers acteurs locaux (centre pompidou, commercants...)

- Assurer l'image de marque et le rayonnement du magasin dans la région.

- Créer des actions marketing pour dynamiser le magasin et accroître le trafic client (couponing, offre rebond, marketing direct)

- Etre en charge de la communication interne et externe

- Développer la politique VIP (privilèges meilleurs clients)

- Manager équipe direct et transverse

- Gestion budget annuel 110K€



Responsable relation clientèle:

- Création d'un comité de services (14 personnes vendeurs et managers de proximité) pour mise en place d'actions à court terme dans le but d'améliorer le service client.

- Création d'un programme d'animation de la relation client pour les managers et équipes de vente

- Accompagner les managers et équipe de vente dans la conduite du changement et la prise de conscience face à la gestion de la relation client

-Etablir des reportings réguliers sur l'évolution de l'accueil client en magasin (enquête client mystère, enquête satisfaction client magasin et par secteur...)

- Elaborer des bonnes pratiques et solutions avec les équipes encadrantes et équipes de vente pour améliorer la relation client (création d'outils, challenge...)

- Participation au projet "Réclamation client" au siège des Galeries Lafayette: mise en place d'un outil informatique sur l'ensemble de la chaîne afin de traiter et satisfaire au mieux les réclamations client dans un soucis d’homogénéité de prise en charge par tous les magasins (élaboration du cahier des charges, ciblage des utilisateurs, formation des équipes..)





Manager des ventes:

-Management: Direct: Equipe de 25 personnes (Galeries Lafayette et démonstration). Développer les Compétences de ses collaborateurs et les motiver au quotidien afin d’atteindre nos objectifs. D’influence: fournisseurs, direction commerciale (acheteuses, responsable approvisionnement, marketing…)

-Gestion des stocks: analyse du taux d’écoulement, gestion des retours, augmentation du stock marchand.

-Merchandising

-RH: intégration du personnel, formations (école de vente, services personnalisés

- Marketing: Proposition d'animations commercial en vue d’accroître le trafic client



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Management d'équipe

Negociation

Ms project

Ms office

Communication

Marketing