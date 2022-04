Christelle CORBIN

Si vous lisez ces lignes, c'est que mon parcours professionnel vous intéresse, et je vous en remercie.



Au delà de mes approches professionnelles techniques, commerciales, internationales et administratives dans les différents domaines qui sont l'agriculture, l’industrie pharmaceutique et la santé, je peux aussi valoriser une maîtrise plus globale de la notion de services, de produits, et de conseils au client.



Vous souhaitez me connaître davantage? Je suis une personne professionnelle, persévérante, réactive et sérieuse, j’aime tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. Dynamique et bienveillante, sachant allier écoute et force de proposition, très autonome dans mon travail, j'apprécie aussi fortement le fonctionnement en équipe, et utiliser mes capacités à transmettre et à former....



Être diplômée Ingénieur de l'ESA d'Angers, c'est prouver à la fois :

- mon ouverture d'esprit, ma capacité à réussir dans divers domaines et à m'adapter à de nombreuses situations.

- l'acquisition de connaissances multiples, généralistes, techniques, scientifiques, agricoles, agroalimentaires, industrielles....

- l'intérêt que je porte aux valeurs agricoles, aux défis alimentaires mondiaux.

...



Mes expériences professionnelles et personnelles, c'est valoriser à la fois:

- mon attachement aux valeurs internationales (missions liées à un contexte international , quatre années passées en Allemagne...)

- ma capacité à créer des relations de confiance auprès de mes clients et fidéliser nos échanges.

- mon envie d'allier technicité, sens du service et sens du client.

- mes capacités à m'adapter, à m'intégrer, à réussir!

...





COMPETENCES PROFESSIONNELLES :





- Développer des relations commerciales (clients / prospects).

Objectif 2010 : * 620 K€ de chiffre d’affaires / 28 clients

* 32% de taux de closing (devis signés/ devis émis)



- Informer, former et convaincre (technicité de l’information transmise).



- Analyser les réclamations clients et proposer des actions correctives.



- Garantir les résultats du service (atteinte des objectifs fixés, suivi des tableaux de bord, reporting, gestion d’un CRM…).



- Suivre une installation en maraîchage (aide à l'installation, élaboration du site Internet, participation de la vente à la ferme, et sur les marchés...)



- Piloter et suivre des projets internes en collaboration avec les membres d’une équipe (transversalité des missions).



- Organiser des salons en France et à l’étranger.



Mes compétences :

Agriculture

Allemand

Anglais

autonome

BtoB

Business

Business development

Commerciale

Développement de marchés

dynamique

Export

Microbiologie

Santé

Sens du service

Technico commerciale