Christelle COSSART

Retoucheuse photo chromiste passionnée par l'image et le Challenge !





J'ai commencé ma carrière en 1995 d'abord en tant que retoucheuse manuelle c'est à dire au pinceau.





Puis en 1999 je suis passée au numérique, la première entreprise à m'avoir lancée en tant que Retoucheuse numérique et non plus manuelle fut "l Atelier Janjac", par la suite j'ai énormément travaillé en intérim Cdd Cdi et par bouche à oreille.





Voici une des retouches que j'ai faite il y a de cela un petit moment car ne pouvant pas montrer de gros avant après à part en entretient...



_Transformation morphologique et visage (morphing).

Like this :

https://www.facebook.com/photo.php?v=172594356111529¬if_t=like



Mes compétences :

Détourage

Retouche d'images

Developpement Raw

Automatisation

Morphing

Correction chromatique

Montage photo

Sens du détail et de l'esthétisme

Créativité

Adaptabilité

sérieux

Rigueur

Retouche graphique, créative

Gestion de la relation client