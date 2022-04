Christelle COURANT

Forte d’un parcours scientifique et commercial, j'accompagne les clients dans la recherche de solutions digitales créatrices de valeurs et de business ;

Responsable commerciale B2B en Conseil et Services sur le secteur IT, avec une double culture technique et commerciale, ce qui m’anime c’est

• l’élaboration de solutions digitales innovantes sur mesure

• le goût du challenge

• la conquête et la gestion de relation Grands Comptes

• la fédération d’une équipe autour de projets

• la mise en place de stratégie

• l’optimisation financière



Trait d'union entre les équipes marketing, technique, avant-vente, j'élabore des stratégies pour que l'action de chacun contribue efficacement aux projets et au développement de l'entreprise.



Ma valeur ajoutée :

• Une compréhension de l’IT et de la révolution digitale qui s’inscrit dans une vision globale métier

• Une connaissance des méthodologies Projet

• Un esprit créatif et analytique

• Une envie de concevoir des solutions sur mesure

• Un goût pour l’innovation

• Et enfin une exigence sur la qualité de services, garante de la satisfaction client



Ainsi, après plus de 18 ans d’expérience, mes capacités de management, de vente et de compréhension de contextes variés me permettent de répondre rapidement aux attentes Business orientées Client. Un jour, je les mettrai à profit peut-être au sein de votre entreprise.



"La vente n'est en aucun cas une fin, mais le démarrage d'une relation pragmatique avec

les clients basée sur la confiance, l’expertise technologique et la qualité de services".



Mes compétences :

Account management

Management commercial

Sales

Informatique

Marchés publics

Banque

Pre sales

Business Development

Cost Control

Opening/Closing Accounts

Knowledge Management

Customer Relationship Management

Business Process Management

Big Data

ICT

Data Processing

Machine Learning

NoSQL