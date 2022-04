Christelle D'ABOVILLE

Bonjour et merci pour votre visite sur mon profil !

Après plusieurs années passées dans le domaine commercial/vente, je suis aujourd'hui en reconversion vers l'insertion / l'accompagnement d'adultes et de jeunes.

Je viens de terminer une formation de "Technicienne en PNL" et termine en ce moment une formation de "conseillère en bilans de compétences" à l'institut repère à paris.

Je suis actuellement à la recherche d'un stage de "conseillère en insertion" pendant ma prochaine formation pour ce métier qui débutera le 7 avril.

Très heureuse de découvrir l'accompagnement humain qui est absolument passionnant !

N'hésitez pas à me contacter par mail.

A très bientôt.