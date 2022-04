Christelle DAMBLAT

Pic de travail ? Service surchargé ? Besoin de main d'œuvre ponctuelle ?

Et si vous valorisiez vos ressources compétentes au lieu de recruter du personnel en plus ?



Vous libéreriez ainsi du temps pour vos équipes déjà formées et efficaces sur le terrain, au lieu d'en perdre à former de nouvelles recrues.



Il vous suffit de déléguer votre charge documentaire à un rédacteur technique.

Pas besoin de création de nouveau poste, ni de formation, pas de demande d'accès, pas de bureau à libérer...



Vous faites appel à moi uniquement quand vous en avez besoin. Ingénieur en procédés pharmaceutiques de formation, je travaille depuis plus de 5 dans le domaine de la validation (procédé, nettoyage, conditionnement, scale up, stabilité...).



Libérez vos équipes pour aller sur le terrain et aux réunions ! Passer facilement les fins de mois et clôturer vos projets dans les délais ! Vous m'envoyez les templates et raw data, et vous recevez directement les documents finis !



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus ou obtenir un devis,



Plus d'informations sur le site :Array



Mes compétences :

Assurer des validations de procédés de fabrication

Domaines : validation, transposition industrielle

Connaissances des BPF et GMP

Connaissance de 4 types de forme pharmaceutique :

Création et suivi de documents réglementaires : pr

Gestion de projet : coordination, planning, meetin

Management et coordination de plusieurs projets en

Connaissance des outils bureautiques : Word, Excel

Logiciels déjà utilisés au cours de mon expérience

Français : langue maternelle

Anglais : niveau avancé