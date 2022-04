Christelle DAPILLY

Je travaille depuis plus de 15 ans dans le domaine des Ressources Humaines en tant que Responsable Paie.



Mes compétences complémentaires sont :



• Maîtrise du droit du travail et des conventions collectives

• Rigueur, organisation et aptitude au travail en équipe

• Etre à l’écoute des besoins de l’entreprise tout en

cultivant la discrétion.

• Qualités relationnelles.

• Gestion du personnel au quotidien.

• Encadrement