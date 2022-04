Christelle DAUDIN

J'interviens pour défendre mes clients devant les juridictions civiles, administratives et pénales.



Mes domaines de compétences sont les suivants :



- Assurance-vie (manquement de l'assureur à son obligation d'information et de conseil)

- Accidents de la circulation

- Accidents médicaux

- Accidents du Travail (faute inexcusable de l'employeur)

- Indemnisation des préjudices corporels

- Droit de la responsabilité et des contrats

- Droit de la construction



Mes compétences :

Droit des assurances

Droit de la famille

Droit pénal des mineurs